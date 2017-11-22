〈北部〉中低收、高風險族群 宜蘭免費保險

2017-11-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府要擴大微型保險服務範圍，明年底要讓中低收入戶、高風險族群及農漁民、原住民等特殊境遇者，成為強制納保對象，新增六千多人受益；宜蘭縣代理縣長陳金德說，將積極籌措財源，讓弱勢民眾免付保費，遇到意外狀況才能獲得保障。

「微型保險」是提供經濟弱勢者基本程度的人身保障，具保險金額低、保費低廉及保障期間短等特性；金融監督管理委員會九十八年七月發布「微型保險應注意事項」，鼓勵保險公司推動微型保險業務；一○三年修正法令，擴大保障對象與增加微型保險商品種類，希望提高投保率，讓更多弱勢民眾或特定身分者，享有基本保障權益。

宜蘭縣政府在一○四年十一月辦理低收入戶微型保險方案，共三期三年，每期被保險人都有兩千多人，被保險人若意外身故或重大傷殘，最高可獲理賠三十萬元；今年十一月至明年十月是最後一期，被保險人有兩千七百零六人，保費四十萬九千餘元，兩年來有兩件理賠案，獲得理賠金額共六十萬元。

縣府為擴大納保對象，明年底合約到期，新合約要將月收入低於一萬七千元、不動產僅四百五十萬及動產十一萬兩千五百元以下的中低收入戶，也強制納入保險。另，未滿十五歲及六十五歲以上的高風險族群，農漁民、原住民、身心障礙等特殊境遇者，也將同步納保；縣府概估，將新增六千多名受保民眾，連原本納保對象將有八千多人，佔縣內人口一．八七％左右，每年保費概估九十萬元。

陳金德指出，弱勢民眾需要更多社會資源協助，縣府決定擴大微型保險保障對象，並透過「地方回饋金」籌措保費財源，朝免費納保方向規劃，讓縣民安居樂業，不要讓臨時的不幸，造成弱勢家庭的困難。