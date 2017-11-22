〈北部〉Homebox桃園店將關 員工奔竹縣爭權益

2017-11-22

員工︰常年沒調薪、沒加班費

〔記者黃美珠／竹縣報導〕Homebox桃園店計畫年底關門，該店廿名將被資遣的員工不滿常年沒調薪、也沒加班費，辛酸賣命卻將沒工作，繼上週新竹縣政府強制協商無果後，他們透過所屬的普來利公司企業工會申請昨天調解，爭取更優渥資遣條件等，不排除將改循訴訟和擴大抗爭並用爭取權益。

這場調解會在昨天下午兩點於新竹縣政府勞工處舉行，前述勞工遠從桃園市來到新竹縣，只因必須配合法令，遷就公司的登記所在，這讓到場聲援的桃園市產業總工會秘書吳嘉浤忍不住抨擊，要求政府重視勞工就近爭取權益的問題。

普來利︰工時調整經員工同意

普來利行銷部經理黃愛龍說，公司六月因應開店時間調整而做工時調整，過去上班八小時給一小時休息，現在排班十二小時但有兩小時休息，這是經過勞檢且員工同意才實施的，不同意的員工則依照過去的方式排班。至於調薪則看個人的績效表現，也有人一年連加兩次薪的。

任職Homebox桃園店快五年的高先生說，他們基層服務人員除了試用三個月滿、升任正式員工時有加薪五百元，之後就沒再調薪過。

已經是管理幹部的徐小姐說，她十一年來只有因應職務的調整，受職務「加給」而有被調薪三次，但是本薪根本沒變。工時方面，過去公司採行七休二的方式，大家每天上班八小時，今年六月以後因應人事減少﻿變成做四休三，所以每人每天上班十二小時，卻沒有加﻿班費可領。

該企業工會理事長彭宏達說，這些長期在桃園店工作的勞工，平均年資五年以上，領著不到三萬元的薪水，有人還因長期站立罹患腳底筋膜炎。未來將透過訴訟和配合工會擴大抗爭方式，捍衛權益。