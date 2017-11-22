〈北部〉苗栗議員促設石虎保育區 縣長同意

2017-11-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕列入瀕臨絕種的保育類動物石虎，在苗栗縣的數量約三百至五百隻，今年已發生七石虎路殺案件，苗栗縣議員胡忠勇昨天總質詢中催生「石虎生態保育區」，獲苗栗縣長徐耀昌應允，強調會全方位來推動。

胡忠勇指出，根據石虎保育專家的調查，全台灣的石虎只剩約五百隻，有超過六成就居住在苗栗縣各處低海拔的丘陵地或平地交接處，前年苗縣發生十起石虎路殺事件、去年八起、今年七起，盼政府推動保育石虎莫成為口號。

胡忠勇也希望苗栗縣政府能與國立聯合大學及動保團體等，配合政策共同推動成立全台唯一的「石虎生態保育區」，來保護縣內的穿山甲、石虎等保育類動物。

徐耀昌指出，對設石虎生態保育區表示贊成，將徵詢聯大有無意願，目前苗縣府文化觀光局已利用石虎的形象設計而成「貓裏喵」吉祥物，明年也將做為全民運動會吉祥物，苗縣府也正籌組「石虎環境教育推廣小組」，全方位來推動石虎保育及宣導。

大閘蟹養殖戶減少 議員促輔導

本身養殖大閘蟹約二甲的縣議員鍾福貴則關心苗栗縣大閘蟹產業發展。他指出，近年來苗縣大閘蟹養殖戶最多有一百三十五戶，今年僅剩三十三戶，由於苗縣府不重視，猶如棄嬰，面積才會急速下降，希望苗縣府加強輔導。

鍾福貴表示，桃園大閘蟹被查到戴奧辛超標，造成全市五家蟹場的蟹全賣不出去，假使苗栗縣的大閘蟹也被戴奧辛污染，請問苗縣府有何防範措施？

苗縣府農業處長陳錦俊指出，大閘蟹確實帶動縣內觀光產業升級，苗縣府會加強大閘蟹養殖輔導，也會全力把關，防範戴奧辛超標，也請蟹農自律自重。