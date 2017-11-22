〈北部〉資遣83人 昇陽光電遭圍廠抗議

2017-11-22

工會︰不配合增工時 鎖定會員開刀

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹工業區昇陽光電昨天被七十名左右遭資遣員工圍廠抗議。昇陽工會表示，他們是因不配合公司從做二休二改為做四休二，還加入工會才被殺雞儆猴。大家群情激憤昨天一早在各界聲援下抗爭，要求還他們工作權，否則就給付優於勞基法的資遣費且發放年終獎金。昇陽光電對外界關心則不回應，縣府排定本週五協調。

新竹縣政府勞工處表示，本月初收到昇陽光電通報，指因連三年虧損，再加上十月底大火造成不能運作，須分三波解雇八十三名勞工。

到場聲援的台灣電子電機資訊產業工會秘書長林名哲質疑說，今年四月起昇陽光電就要員工接受公司政策改做四休二，直到前天下午把員工叫進會議室，詢問要不要簽同意書否則就解雇。照理說，要轉做四休二其實是增加勞工工時，這跟「業務緊縮」，根本是自相矛盾，顯示公司資遣的理由不實。

勞工處︰資方須給預告工資 將調查

勞工處處長唐維德說，若真是因應業務緊縮，昇陽光電應優先保障本勞。若因火災之故，雖然停工一個月以上是可依法資遣，但資方必須依照員工的年資預告，並給予預告工資，也須在資遣前十天函報縣市政府主管機關。 他們會調查該公司相關作為是否有違反就業服務法、大量解僱勞工保護法、以及勞基法等。

昇陽光電工會理事長張凱旗說，資方從去年底開始就用各種手段，要讓大家從月休十五天的做二休二制度，轉為月休只能十天的做四休二制度。在薪水沒漲、只漲到工時下，大家成立工會爭取權益，但沒想到資方卻鎖定參加工會的人開刀，大約卅名工會幹部和會員全部都「中獎」。