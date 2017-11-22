〈北部〉花彩節義和展區 三合院伴花海

2017-11-22

〔記者李容萍、陳昀／綜合報導〕桃園花彩節壓軸的大溪場區即起至廿六日於月眉休閒農業區登場，大溪區公所加碼鄰近的義和里為副展區，區內設置稻草人裝置藝術、３Ｄ看板提供賞花民眾拍照。不過，花彩節還沒落幕，市議會昨審議市府農業局明年編列續辦花彩節的二千萬元預算時，市議員黃敬平、舒翠玲輪番抨擊「今年辦得最落漆」，要求農業局檢討。

黃、舒兩人認為，今年桃園花彩節種的都是常見花種、且沒有掌握花況，形式也未見突破，有時甚至「工作人員比參觀的人還多」，建議與其像「放煙火」般把錢拿來辦短期活動，不如用來協助農民做好農田景觀。

對此，農業局長郭承泉解釋說，桃園花彩節迄昨已累計有一二三萬人次參觀，三年來也逐漸擴大到各區，粗估觀光客的消費金額從第一年的三八八八萬元，成長到今年已達二億四九二八萬元，而今年的花況確實受到缺水的影響，待廿六日活動結束後會通盤檢討。

另方面，大溪區公所規劃的義和副展區，周邊具人文風情、自然生態的景點眾多值得走訪，當地有著都市少見的三合院與花海相襯，可以拍出具有文青風格的照片，義和農場利用假日推出花區小旅行，結合農村體驗、挖地瓜、採有機蔬果、ＤＩＹ稻草人、水火箭製作等體驗，並有導遊帶領深入花區探訪，報名電話0932272903、陳經理。