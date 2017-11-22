〈北部〉明年全大運吉祥物 中大亮相

2017-11-22

〔記者陳昀／桃園報導〕暌違三十年，國立中央大學明年四月廿八日至五月二日將承辦全國大專校院運動會，昨天在市府首度亮相吉祥物「活力鼠寶」和「松果人」，市長鄭文燦表達將傾力協助、整合桃園地區資源，共創這場運動盛事。

中央大學取得明年全國大專校院運動會承辦權，LOGO以校名的「央」字解構設計，象徵衝破終點線的運動精神，而吉祥物「活力鼠寶」、「松果人」和標語「勁湧松林，大運爭鋒」，都是以校樹「松樹」發想，表達永不放棄的精神。

明年競賽項目 歷來最多

中央大學校長周景揚表示，明年全大運的競賽項目將是歷來最多、規模最大的，並新增電子競技運動、滑輪溜冰、撞球三個首度納入的項目，其餘有田徑、游泳、體操（競技體操、韻律體操）、桌球、羽球、網球、跆拳道（品勢、對打）、柔道、擊劍、射箭、空手道、舉重、射擊、拳擊共十四項必辦項目，另有角力選辦項目與木球示範項目。

周景揚說，明年適逢中央大學在雙連坡設校五十年，也是中大暌違三十年再度主辦全大運，校內有三十年歷史的田徑場將一併更新，校方也會與中央警察大學、元智大學、國立體育大學、健行科技大學、中原大學、萬能科技大學等鄰近學校進行密切合作。

市長鄭文燦表示，明年全大運在中大、後年全國運動會在桃園，桃園市連兩年作東舉行全國性的重要運動會，市府會在設施、食宿、交通等方面傾力相助中大，並連結兩場盛會，打造大學、城市與運動結合的典範。