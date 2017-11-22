〈中部〉豐原社宅將完工 家具家電享優惠

2017-11-22

〔記者張菁雅／台中報導〕豐原區安康段社會住宅將於十二月底完工落成，目前正開放民眾申請入住，未來每戶都會配備冷氣、瓦斯爐或電磁爐、床箱、衣櫃等，可說是一卡皮箱就能入住。不過，考量住戶會想布置居家空間，市府與多家知名家具、家電廠商簽約，提供優惠價，減輕住戶負擔。

豐原區安康段社會住宅共有二百戶，只租不售。住宅處表示，考量中部租屋族習慣，每戶將配備冷氣、廚房層架、抽油煙機、瓦斯爐或電磁爐、衛浴設備、熱水器、曬衣架、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾、燈具及對講機等基本家具家電；此外，住戶若想布置新家，市府與全國電子、無印良品、有情門、特力屋、大同3C及IKEA等廠商簽訂特約合作平台，提供住戶較自行購買更優惠的價格或便利性。

例如，全國電子提供小家電八六折、家電免費延長保固、小家電終身免費維修、七日內買貴退差價及卅期零利率等優惠；有情門提供家具最低五折優惠；特力屋則有單筆購物滿五千元享九折優惠、滿額分期及免費空間佈置等諮詢服務；大同3C推出配套家電優惠方案；IKEA也讓住戶免申請即享有卡友優惠等。

另外，考量部分關懷戶經濟狀況可能較拮据，住宅處也邀請在地及二手家具家電廠商加入特約商家，將提供更經濟實惠的價格及在地服務便利性，讓住戶有更多元選擇。