〈中部〉玩密室逃脫 學童愛上閱讀

2017-11-22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕西區中正國小將時下流行的「密室逃脫」搬進校園，融合索書號等閱讀知識設計遊戲，學生扮偵探找線索，解謎逃出密室，學生須繳交閱讀心得，才能換得挑戰門票，創意鼓勵學生讀寫，吸引學生搶進。

中正國小校長楊敏芸指出，校內教師群長期腦力激盪設計多元活動，吸引學生認識閱讀樂趣，這學期學校取得兒童文學博士的閱讀教師劉美瑤再推新點子，將時下流行的「密室逃脫」遊戲與閱讀活動結合，將校內四樓閱讀角改造成「密室逃脫」闖關區，遊戲關卡全與閱讀知識連結。

例如宮崎駿知名動畫「龍貓」的原型靈感，是宮澤賢治的童話「橡果與山貓」中的山貓，學生要找出山貓的答案，再從相關書籍找到索書號，索書號是開啟工具箱的密碼，打開工具箱後，又有新的挑戰線索。

或是從提示圖書上線索，在文字牆中找到答案，圈出答案會形成數字，據以再過下一關，包括打開電腦開機密碼，觀看電腦影片內提示的書名後，再往下解題等，各關卡環環相扣。有趣的是，學生若逐一正確解題到最後，會拿到四張片段樂譜，組合樂譜後，能彈出卡通「名偵探柯南」主題曲。

劉美瑤要求學生須繳交閱讀心得，才能取得挑戰門票，以班為單位挑戰，因學生難免會卡關，若全班繳交廿張心得以上，可獲一次「人肉提示」機會，五十張以上有五次提示，讓學生卯起來讀與寫。有些原本在班上極內向且不活躍的學生，因為愛看書，意外成為解題「靈魂人物」，頓時成為英雄；還有原本排斥寫作的學生，也乖乖寫出閱讀心得。

一名學生說，跟同學一起突破的感覺很棒；還有人說，聽到彈出柯南主題曲時，「覺得自己簡直就是柯南的化身，實在太酷了」。