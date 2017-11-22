〈中部〉台語片薛平貴與王寶釧 週末重映

2017-11-22

首部35釐米膠片 分三集很賣座

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣首部三十五釐米膠片台語電影《薛平貴與王寶釧》在一九五六年上映，揭開台語片盛況序幕，非常賣座分成三集，不到一個月時間，創下一百五十萬票房，該片在台中開拍，現在重新修復，將於本週末露天放映，當年電影佈景畫師侯壽峰，也被登錄為國內唯一「戲台佈景彩繪」傳統藝術保存者，昨天到場宣傳，邀請民眾觀影回味。

《薛平貴與王寶釧》這部電影距今超過一甲子，由台中的華興電影製片廠製作，在台中舊中山堂、后里馬場等地拍攝，由當時紅極一時的明星劉梅英、吳碧玉主演，上映後非常賣座，分為三集上映，開啟台語片盛況。

佈景彩繪大師侯壽峰年過八旬，當時還是助手學徒，擔任該部電影佈景彩繪，由師父黃良雄負責設計，交由他與多位助手繪畫，侯壽峰從一至三集全程參與，他說要研讀劇本，考究眾多歷史資料，再設計符合劇情的畫作繪製，佈景長寬十多公尺，工程浩大，該部電影佈景共十多幅，耗時半年，場景轉換豐富。

侯壽峰說，電影在舊中山堂搭景，一幕「王寶釧拋繡球」的佈景近二十公尺，全採手工彩繪，繡樓畫那時已融入現在最夯的3D立體畫，演員能登高演戲，猶如登上真的樓房，非常逼真，力求真善美。

原片佚失苗栗重現 客語配音

放映主辦單位北區錦平里長游金隆指出，台語片至一九七○年代因電視開機而沒落，全台共出品兩千多部，但留存下來的約兩百部，《薛平貴與王寶釧》佚失，直至二○一三年才在苗栗發現完整三集拷貝版，加入修復行列的侯壽峰說，該片發現時嚴重斷片、跳片和褪色，經國立台南藝術大學修復並重新以客語配音和配唱，經典影片才能重新上映。

《薛平貴與王寶釧》將於本月二十五日晚間七時於北區太平國小免費放映，詳情請電洽○四︱二二二五︱七七六六。