〈中部〉活化鐵砧山 市府規劃挑戰型自行車道

2017-11-22

長度2.7公里 平均坡度4.5%

〔記者張軒哲／台中報導〕近年自行車運動蔚為風潮，市府將於大甲鐵砧山規劃台中市第一條挑戰型自行車道，長度二．七公里，平均坡度四．五％，完成後，將為車友取得路權，提高安全性及舒適度，可望吸引各縣市的車友前來體驗，活化鐵砧山觀光。

甲安埔是台灣自行車製造重鎮及選手培育的搖籃，自行車運動人口眾多，平日常見車友騎乘鐵砧山環山道路自我挑戰，成為海線的自行車熱門路線，不分白天或夜晚，都有自行車騎士騎乘。

經費1800萬 爭取體育署補助

台中市府風景區管理所長廖偉志昨日在建置說明會指出，鐵砧山挑戰型自行車道起點自中山路的風景區入口開始，沿著環山道路成功路往上，終點位於國軍紀念公園停車場。長度二．七公里，入口處海拔五十八．五公尺，最高點二○五．五公尺，平均坡度四．五％，超陡坡佔了十五％。工程經費估計一千八百萬元，體育署針對此項補助，設有包括挑戰型、位於風景區內、連接環島一號線等三項條件，鐵砧山完全符合，市府有信心獲得這項補助。

爭取鐵砧山劃設自行車道多年的市議員吳敏濟表示，市府三六九自行車道計畫有六百公里長，都是平坦的路線，建議市府繼鐵砧山之後，選擇其他合適的山坡地增設挑戰型自行車道，讓自行車運動更加蓬勃發展。

國家自行車教練徐瑞德提醒，下坡車速快，反應時間短，路寬足夠的地方除了車道專用之外，轉彎岔路口是視線死角，設置安全警告標誌也很重要，可以讓騎士更有安全感，汽機車駕駛人更有警覺性。