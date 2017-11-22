〈中部〉65歲身障妹 75歲姊用下半輩子照顧

2017-11-22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「就照顧到不能照顧為止！」彰化縣鹿港鎮的林文英在父母相繼過世之後，一肩扛起照顧身障妹妹林阿足的責任，她現齡雖已七十五歲，而妹妹也有六十五歲，但因濃厚的手足之情，她不忍讓妹妹住在養老院，依然親自照顧，可說是姊妹情深。

林文英說，妹妹出生不滿一歲時，因罹患不明病症差點死去，後來父母費盡心血，才挽回一條性命，但妹妹也因腦部受傷，造成雙腳無法站立，從此都是坐在地上，雙腿長期彎曲，只能靠著上半身的力量，才能緩緩挪動前進。

由於兄弟姊妹各自婚嫁，妹妹跟著父母一起居住，由父母來照顧，直到媽媽在五、六年以九十多歲高齡過世後，妹妹也沒人照顧，原本兄弟姊妹商議，要把妹妹送到養老院安置，但林文英把妹妹接過來住一陣子，沒想到林阿足開口說：「我要跟姊姊一起住」，林文英想了想，她不忍讓妹妹住在養老院，就答應了。

林文英說，目前妹妹就跟自己住在小屋子一樓，兩姊妹就把單人床靠在一起睡，由她幫妹妹洗澡、換衣服以及處理雜務，有時妹妹脾氣拗，她只好像是在哄小孩一樣，安撫她的情緒。林文英表示，她們倆姊妹日子雖然不寬裕，但只要自己健健康康的一天，就會跟妹妹一起老去，希望上天垂憐，讓這份姊妹情誼，持續下去。