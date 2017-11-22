〈中部〉攻頂合歡山 3童因愛心而鎩羽

2017-11-22

紅葉國小21生山林教育攻頂

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕再累再辛苦也不能放棄攻頂！南投縣仁愛鄉紅葉國小上週進行山林教育，全校師生三十六人登合歡主峰目標是攻頂，有的年紀太小由老師一路吹口琴說故事，也有當天身體狀況不是很好的學生，告訴老師「我會走慢一點，但一定會攻頂」，後來也真的跟大家成功攻頂，並在山頂合唱泰雅歌謠。

3學子陪高山症老師往下爬

校長曾以瑩也透露，全校二十一名學生加上十多名老師和家長，除了三位中低年級女生自願陪發生高山症的女老師降低高度而未攻頂外，其餘的全數登上山頂，三名女學生事後說：「沒關係，下次還可以攻頂」。

校方本週把山林教育當天的照片剪輯成專輯，送給小朋友，小朋友看著專輯心情興奮，覺得此行很累但很值得。

仁愛鄉紅葉國小是在本月八日以登合歡主峰作為目標，全校六個年級共廿一名學生，與校長、老師和數位家長十多人，一早從學校出發，到合歡山公路，在鳶峰和昆陽作高度適應後，才從合歡主峰登山口開始攀爬上山。

曾以瑩表示，仁愛鄉有豐富的自然資源，帶領學生親自走進美麗的百岳，挑戰自己，也學習堅持的精神。當天各年級導師為了讓班上的學生以輕鬆和開心的心情登山，可說使出渾身解數，像一年級的楊老師為了鼓勵小羽，沿路跟她說故事、吹口琴，而當兩人成功攻頂拍下合照時，小羽開心地說：「我以為我會放棄，想不到能爬到山頂！」，在一旁的師長都為她鼓掌。

攻頂的學生中，六年級的祥恩當天身體狀況沒有很好，但仍一步一步地往上爬，他告訴老師「我只是比較慢，但一定會爬到山頂」，後來成功攻頂，老師們輪流擁抱他，告訴他「你好棒!」。

該校師生成功攻頂後，在鄉土老師帶領下，以傳統樂器伴奏，眺望泰雅族聖山–白姑大山，高唱泰雅族歌謠，向祖靈致敬。學生們心情很感動，這幾天不斷地問「什麼時候挑戰下一座山？」