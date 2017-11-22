〈中部〉（嘉縣）新港種黑豆 採收後種稻收成好

2017-11-22

〔記者蔡宗勳／新港報導〕農業委員會台南區農業改良場今年新命名的「台南十一號」黑豆，具產量高、保健成分高等優勢，最重要的是，黑豆採收再種植一期水稻，可減少肥料用量，產能則相對提高，算是革命性品種，將大力堆廣。

新品牌黑娘媽 契作103甲

新港農會總幹事陳永華示，這幾年與農友契作黑豆，統一播種、用藥與機器再收，申請產銷履歷安全認證，並以新港媽祖信仰精心設計「黑娘媽」品牌行銷，今年種植一○三甲農地，明年希望一舉突破二百甲。

國產黑豆自給率長期偏低，台南農改場投入黑豆育種，現以「台南三號」、「台南五號」為主，前者每分地產量約三百公斤，後者三百二十公斤，「台南十一號」則可達三百八十公斤。

營養耐病產量 三項皆高

台南農改場副研究員吳昭慧說，台南十一號歷經九年雜交育種，今年四月命名，屬優質青仁黑豆，具抗氧化成分高、耐白粉病、產量高等特點，收成後由農會依其特性開發加工產品。

新港農會常務監事張秀安也種黑豆，強調不僅產值愈來愈高，最重要的是其附加價值，因豆科植物可以吸納空氣中的氮氣轉換成養分，秋作黑豆採收後，再種植一期水稻，估計肥料用量可以減少兩成，產能則提高一成，也就是降低支出、增加收入，農民收益更有保障。

縣府農業處長林良懋表示，黃豆、黑豆營養成分高，但絕大多數仰賴進口，並以基因改造居多，現在國產豆種植蔚為風氣，不僅國人健康更有保障，而且豆科植物可以修復地力，可說是一舉數得，除新港鄉有計畫契作加工加值，朴子市、布袋鎮與義竹鄉也零星種植，將逐步擴大種植面積。