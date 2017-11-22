〈中部〉雲林捕蜂委外 民間專家︰要有「 保 」 障

2017-11-22

〔記者陳燦坤、詹士弘／雲林報導〕縣府傳出有意將捕捉虎頭蜂委外執行，許多民間捕蜂專家最近接獲公文詢問，認為可以分攤消防隊員工作量，專心投注於救災工作，但民間捕蜂專家認為捕蜂風險高，應先擬妥人身安全保障。

爬高防螫 拆蜂窩風險高

每年七月至十一月是虎頭蜂築巢最密集的階段，在平地公園、學校及民宅常發現蜂群蹤跡，虎頭蜂窩大小可能超過一個籃球，由於虎頭蜂性情凶猛，被螫傷後果不堪設想，過去民眾常求助於消防隊，現傳出縣府捕蜂工作打算委託民間捕蜂專家執行。

捕蜂專家蘇立吉協助拆除虎頭蜂窩超過十八年，最近接獲北港鎮公所轉達的公文詢問，蘇立吉覺得這項做法可行，但部分虎頭蜂窩築在三層樓高樹上，民間捕蜂者自備工具難以架高，頂多只能使用兩截梯爬到兩層樓的高度，更重要的是捕蜂風險高，雖然捕蜂專家出勤前都以雨衣及網子等，將全身包得密不透風，但百密若有一疏，還是可能遭圍攻蜂群螫傷，公部門應做好相關安全保障措施。

捕蜂專家透露，捕捉虎頭蜂最大的「戰利品」就是成蜂及蜂蛹，不僅能夠泡酒，近來還有糕餅業者烘焙成虎頭蜂月餅，還可以當成山產料理；然而，這些出勤工作多半是接獲民眾接電話通知，主動幫忙拆除蜂巢，如果接受公部門委託則形同執行公務，有必要辦理保險事宜。

農業處︰不排除委託義消

農業處長林慧如表示，捕蜂捉蛇都是高風險工作，未來委外處理一定會將保險納入；另考慮到專業、人力調配、反應速度及執行力，不排除委託義消執行。