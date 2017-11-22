〈中部〉電纜線有礙市容 議員促建立標章

2017-11-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕道路空中佈滿雜亂的電纜線，影響市容景觀及交通安全，市議員王立任昨天質詢時，要求市府建立電纜識別標章，即時處理斷裂、掉落纜線。建設局長黃玉霖表示，市府已明訂禁止路燈附掛纜線，未來會朝向標章顏色統一方向辦理。

民眾見脫落、斷裂 無法通報

王立任說，附掛在電桿的空中纜線種類繁雜，分屬不同單位，除影響市容外，若斷裂、掉落更影響用路人安全。但缺乏識別標章，民眾發現脫落或斷裂，常無法即時辨識及通知所有單位處理。這些電纜由誰負責，又該由誰處理？已成為未有共同管溝地區的痛！

他建議市府設計纜線識別標章，以不同顏色區別纜線權管單位，標章上載明所屬單位及聯絡電話，並黏貼在電纜上，如同給予纜線身分證明，民眾發現脫落等問題，可在第一時間通知所有單位處理。沒有黏貼標章的電纜，視同違規或廢棄電纜立即拆除。

王立任表示，目前新北市和基隆市已推行電纜標章，基隆市一○四年清除十二公噸，一○五年清除十三公噸，一○六年預計清除廿五公噸，成效卓著，建設局從善如流規劃電纜識別標章制度，不僅可以維護用路人安全，也能恢復市容天際線，美化觀瞻。

建設局將朝顏色統一方向辦理

建設局長黃玉霖說，台中市推動纜線清除作業，去年已通過道路管理自治條例，明訂禁止路燈附掛纜線，改善市容景觀。今年截至目前已清除約四十五公里道路纜線，建設局會持續進行巡查，纜線業者若無貼附標籤，均清除處理。

黃玉霖強調，纜線主要來源包括電信業及市府相關單位例如警察局監視系統等，王立任議員建議立意良好，將會研議規劃；此外，目前已推行的新北市、基隆市纜線標章制度並未統一，建設局會朝標章顏色統一方向辦理。