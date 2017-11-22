〈中部〉餐旅服務賽 160人比整床比托盤

2017-11-22

〔記者謝介裕／溪頭報導〕二○一七旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽，二十一日在溪頭妖怪村熱鬧登場，吸引來自全台各地好手同場較量，不但藉此提高餐旅服務品質，也累積、儲蓄能量，讓前來台灣遊玩的外國遊客留下好印象，一起配合政府新南向政策，為拓展東南亞觀光市場盡分心力。

活動在妖怪村吉祥物枯麻、八豆兩隻小妖怪逗趣熱舞中揭幕，區分在職、高中及大專三個組別，來自北、中、南及花東四十多個學校、飯店，合計八十一組、一百六十多人參與，就整床、托盤兩個項目進行比賽，評分標準包含儀態、平穩度、速度等，其中，衛生條件是服務人員的基本素養，包含指甲是否乾淨、衣服整潔程度，都納入評分。

整床大賽一開始，與賽人員個個使出渾身解數，首先把床單攤平塞入床墊，接著把床鋪平整，連枕頭套也必須服貼不起皺摺，慎防被扣分。

會場另一隅，則是托盤S型來回競走，不只看杯子的水有沒有溢出，臉部更須保持應有的笑容，考驗參賽人員平衡感，以及走路的姿勢、儀態，僅見參賽學生個個小心翼翼，希望能有好的成績表現。

南投縣政府及南投縣旅館公會表示，小細節往往是提升服務品質的大關鍵，要提升國內旅宿服務品質，就要從最基層工作人員做起，藉由此次活動，大家可以「互相漏氣求進步」，進而達到提升國內餐飲與房務服務品質的目的。

尤其，十一月開始是國內旅遊旺季，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國家畢業生，多半會選擇來台進行畢旅活動，餐旅業界若能發揮應有的專業水平，不但不用擔憂觀光客不來，對政府推動的新南向政策也會帶來加分效果。