〈中部〉鹿港小吃宴完售 公所考慮明年加桌

2017-11-22

六分鐘賣光全部三百桌

〔記者劉曉欣／彰化報導〕每年都會掀起搶購的「鹿港小吃宴」，今年也不遑多讓，只花「六分鐘」就賣光三百桌，被民眾形容「比演唱會的票還難買」！而搶不到的民眾也懇求鹿港鎮公所「加桌」，但鎮公所表示，今年桌數確定，無法再增加，但對於民眾建議，明年將會考慮！

有人凌晨四點排隊搶訂

由於「鹿港小吃宴」報名採取傳真、現場排隊兩個方式，小吃宴活動日期有兩天，每場現場報名只有五十桌，兩場也才一百桌。搶到「頭香」的施姓女子說，她在凌晨四點左右就來排隊了！她並指出，因為兒子、女兒都住在外地，每次回鹿港都要吃家鄉的小吃，所以她特地來訂一桌小吃宴，作為家庭聚餐，還好昨天一早沒那麼冷，就當作晨起來運動。

「去年六點來排卻搶不到，今年只好更早來！」來自彰化市的施義雄，今年趕在四點四十分到鹿港鎮公所排隊，果然排到第三位，終於訂到了。

有的民眾認為現場排隊桌數比較少，就轉攻傳真報名，因為每場都有一百桌，兩天活動有二百桌的額度，但是報名起跑時間是八點半，不少民眾想「偷跑」，通通都作廢不算。

「真是太難報了！」住在溪湖黃姓男子就說，每年都很想報，但根本報不進去，傳真電話都佔線，為了做生意又無法專程跑到鹿港排隊報名，而今年小吃宴是晚上，希望能夠加辦中午場，或是桌數再增加，讓更多人都吃到鹿港小吃宴！

鹿港鎮公所主秘林威任表示，今年鹿港小吃宴不會再增加時段，也不會再增加桌數，對於民眾的建議，將會列入考慮，明年舉辦時再行討論。

「鹿港小吃宴」今年是第六年推出，維持每桌三千元價格，每個人只花三百元，就可以吃到二十八道小吃甜品，還有在地米粉當伴手禮，今年主打在地特色的「鹽滷母蝦猴」，將在 十二月二日、三日登場，今年用餐時間為晚間六點上菜，兩天各辦一五○桌，總計三百桌。