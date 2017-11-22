〈中部〉（雲林）拆除或補強 斗六東市場重送安全鑑定

2017-11-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市東市場因結構老舊，安全堪慮，結構技師初步評定為危險建築，建議拆除，但遭攤商反對，近日地震頻傳，安全問題再度浮上檯面；斗六公所表示，安全是唯一考量，東市場結構已送結構技師公會複檢，鑑定書預計十二月初出爐，拆除重建或補強的經費已申請前瞻計畫中。

斗六市東市場興建於民國廿七年，二期工程於五十一年完成，建築物結合了木造、磚造、RC結構，已使用八十年，超出一般鋼筋混凝土建築物五十五年的使用年限，沒有建照及使用執照；去年美濃大地震後有承租攤商反映，市場內建築物牆壁及樑柱出現龜裂與水泥爆裂。

斗六公所委請專業結構技師鑑定東市場建物結構安全及混凝土抗壓強度後，發現RC樑、柱、版的裂縫，混凝土裂開或剝落，鋼筋鏽蝕損壞等現象，已導致結構構材喪失原有強度，若遭遇地震等天災可能有立即性危險，補強後也不保證一定安全，所以建議拆除。

市長謝淑亞表示，東市場如遇大地震恐有立即倒塌的危險，為安全考量，公所希望在十月十六日後淨空，並以圍籬隔離，但因攤商向縣府陳情，縣府是主管單位，推翻公所決議，要求提出結構技師公會版本鑑定書，公所已重新申請評鑑，十二月初報告可以出爐。

「安全是唯一的考量」，謝淑亞表示，公所已於今年五月將東市場問題申請納入前瞻計畫中，其中拆除重建需經費一億四千萬元，耐震補強需六千三百餘萬元，經濟部已回涵，希望在明年六月底前重新提報詳細，如確定納入前瞻計畫，預計一○八年可望爭取到經費。