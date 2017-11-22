〈中部〉嘉市議會開議 聚焦新增智科處

2017-11-22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會第九屆第六次定期會昨天開議到明年元月二十日，重頭戲審議市府依新通過的組織編制編列明年度總預算案，新設或整併改制的局處中，「智慧科技處」備受關注，企劃處長林彣珊昨說，智科處預算約一億二千萬元，除科室的業務、人事經費，還將透過民生公共物聯網應用建置計畫、數據分析服務案、強化資安縱深防護計畫等，為嘉市資訊建設打基礎，提升市府服務效率。

嘉市一○七年總預算，重大公共工程建設及施政計畫包括污水下水道建設計畫三億四千六百餘萬元、身心障礙者生活補助二億八千九百餘萬元、市立美術館興建工程二億六千三百餘萬元等。

物聯網建置、統整民眾陳情… 預算1.2億

林彣珊說，智科處的數據分析服務案五百四十萬元、民生公共物聯網應用建置計畫二百萬元等，用於在要道裝置感測器，蒐集如易淹水區域累積雨量、空氣品質偵測等數據，經人員分析及建立資料庫，不只及時發現並處理問題，還希望區域式管理，當同樣災害在不同地點發生時，可統一因應；另，今年底完成府內建置如網路版「1999」（便民服務專線）的多元陳情系統，統整民眾陳情，有助快速分案、派工。

市議員戴寧表示，市府提出組改案時，她就認為智科處沒必要成立，不過市長涂醒哲堅持推動，議會也予尊重，但從預算說明跟額度，聽不到要收集甚麼樣數據、改善哪些服務內容跟具體成效，恐成空心的大餅。

至於交通處「嘉義市區鐵路高架化計畫一○七年度地方配合款」編列八千一百萬元，市府參議鄭君健說，預算包含配合中央進行都市縫合等計畫，還有鐵路高架化辦公室打算編列兩名專案計畫人員，負責鐵路高架化技術協助、對民眾說明等業務。