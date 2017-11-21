〈南部〉八甜點業者美食節交流 明年入展

2017-11-21

〔記者劉婉君／台南報導〕台南不只有小吃美食，近年來，台南的甜點也帶動全國風向，正在舉辦中的台南美食節，集結南市八家人氣甜點業者進行交流，明年美食節將在台菜、小吃之外，再加入甜點，讓全國各界都能看見台南的甜點實力。

台南美食節邁入第七屆，今年以台菜為主軸，於十月二十一日至十二月二日推出一系列活動，包括總舖師古早味辦桌、主廚帶我走小旅行、「台南食—辦一桌，台灣時光」手冊專書出版及實境遊戲「推理要在美食後」。主辦單位經濟發展局並為台南甜點舉辦一場特色甜點店家的交流會，分享彼此的創業故事。

八家店家涵蓋傳統、創新、經典、自創及攤車，各具特色。蜷尾家義式冰淇淋掀起全台霜淇淋旋風，今年以具有台灣特色的「爆米香荔枝蜜紅茶」獲得Gelato World Tour世界冰淇淋大賽世界總決賽第四名。傳承三代的王西勢食品行，將傳統的水果餅加以創新，增加小尺寸的餅並設計新包裝，獲得年輕消費者喜愛。宇田家菓子燒將傳統紅豆餅改良成菓子燒，成為具有中、西、日甜點元素的人氣產品。

觀旅局長王時思表示，台南知名的甜點常成為全國流行的商品，不論法式或義式，到台南都會變成台南化，代表台南夠開放，只要做得好，台南人就懂，來台南可以吃到台南人味蕾替你挑剔過的美食，希望明年美食節能讓各地民眾在既有的菜色外，也能認識台南的甜點。