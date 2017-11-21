〈南部〉黑手工人變生態志工 首辦攝影展

2017-11-21

〔記者楊金城／七股報導〕六十四歲的黃永豐，從黑手工人變成生態志工的攝影家，三十年志工生涯將興趣變成志趣，二十五日將在七股黑面琵鷺生態展示館舉辦個人首次攝影展「濕地尚美」，和觀眾分享他最愛的鳥類生態之美，盼啟發大家一起守護這塊土地的生態保育。

黃永豐早年在佳里成衣工廠任職維修裁縫機（俗稱針車）的黑手工人，後來自己開店，三十年前加入身障團體的志工，對志工有興趣，樂於助人，十六年前乾脆轉換人生跑道，成為專業生態志工、導覽員，從事台南濱海候鳥生態調查、鯨豚搶救至今，從此愛上鳥類生態攝影，現在也是台南市生態保育學會的副總幹事。

黃永豐原是攝影門外漢，但他說，「有興趣就不怕難」，透過自學、向專業生態攝影師請益，愈來愈專精，購買專業相機、大砲長鏡頭也毫不手軟。

記憶中，黃永豐曾為了拍攝罕見候鳥，躲在偽裝帳篷三天，拍鳥也要忍受高溫或天寒地凍，如此準備，但要拍到好照片，很多時候還是得靠運氣。有次他在雲林外海搭膠筏調查中華白海豚棲地，頂著十級風出海，海象惡劣，可說是撿了一條命回來。

但生態攝影最大樂趣與成就感，就是拍到罕見過境鳥，大紅鶴、灰領辮足鷸、長嘴半鷸鷸、半蹼鷸，全球僅千隻的諾氏鷸、丹氏濱鷸都被他收錄在相機中。

這次舉辦個人首次「濕地尚美」生態攝影展，黃永豐精挑約一百種候鳥的一百五十張生態攝影作品展出，盼濕地生態、候鳥生態之美啟發大家對保護生態的關心。