〈南部〉大滿潮 鹽水溪口相手蟹爬滿樹幹

2017-11-21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鹽水溪口的水上森林，因大滿潮的關係，漁民發現紅樹林樹幹上爬滿了相手蟹。經專家鑑定，確認是雙齒近相手蟹，牠們常棲息在紅樹林底層的泥灘地，行動敏捷，常會爬到紅樹林及枝條上，算是螃蟹族群中的爬樹高手。

台江漁樂園執行長李進添表示，只要遇到壞天氣，海象惡劣，加上當天是農曆十五或初一前後的大漲潮，就常會看到相手蟹爬到海茄苳的樹幹上，有時一次數十隻，整個樹幹全站滿螃蟹，十分有趣。

螃蟹族群中的爬樹好手

李進添說，鹽水溪口、四草湖一帶的泥灘地，螃蟹種類十分多樣，其中大家最常見的就是各種招潮蟹；但遇到漲潮時，牠們都會鑽進洞裡，唯獨相手蟹特別喜愛爬樹，可說是螃蟹族群中的爬樹好手。

南大生態系系主任張原謀表示，這種相手蟹稱為「雙齒近相手蟹」，其特徵為螯足左右等大且無雌雄差異，掌節及兩指紅褐。前側緣含眼窩外齒有兩個銳齒，齒間缺刻深。他常看見牠們在潮溝中，較少看到牠們爬樹，但其他人在北部常看到牠們在爬樹。

根據台江國家公園的記載，雙齒近相手蟹頭胸甲寬可達二．八公分，呈方形，頭胸甲與胸足呈暗褐色。棲地較偏好草澤、泥灘，也出沒於洞口域高潮線、紅樹林根部，會爬至樹幹、枝條上，廣泛分布在台灣西部海岸。