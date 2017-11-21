〈南部〉母女相繼罹癌 全家勇敢面對抗癌

2017-11-21

〔記者劉婉君／台南報導〕「為了孩子，我絕對不能倒！」六甲國小六年級的林宛誼三年前罹患血癌，媽媽沈妙津一路守在身邊照顧她，今年三月也被診斷罹患乳癌第二期，母女一同抗癌，昨天並出席周大觀抗癌圓夢助學金頒獎典禮，分享自己的故事。沈妙津說，「遇到了就勇敢面對，接受治療」，自己要更勇敢，把身體顧好，才有體力照顧孩子。

周大觀文教基金會昨在台南市政府表揚九名抗癌勇士，每人背後都有一段為生命而奮鬥的故事。林宛誼在沈妙津和爸爸林寶民的陪伴下出席，喜愛扯鈴、跳舞的她，因藥物過敏雙手紅通通，但只要身體狀況好轉，她就會到舞團練舞，希望自己能快一點恢復體力，可以再度於舞台上跳躍，朝舞蹈家的夢想邁進。

林宛誼 首次進醫院就被診斷罹癌

十歲之前，林宛誼從未進過醫院，沒想到第一次進醫院就被診斷罹癌，沈妙津一開始無法接受，除了在醫院照顧宛誼，就是躲在家裡，「那時不敢面對也不敢讓別人知道，所有的事都壓抑在心裡。」今年三月，在醫院陪伴女兒時，沈妙津意外摸到胸部有腫塊，確診為乳癌二期，有了照顧女兒的經驗，自己反而比較坦然面對，「遇到了只能勇敢面對啊！」

沈妙津說，現在自己的治療狀況良好，每天都會要求自己運動，因為要照顧孩子，就要先照顧好自己。而血癌的五年存活率有八成，夫妻倆相信，只要保持希望、勇敢面對，宛誼一定可以恢復健康。

王嘉鳳 對抗神經母細胞瘤已十三年

就讀永仁國中三年級的王嘉鳳，已有十三年的抗癌史，是全球對抗神經母細胞瘤最久的癌童，媽媽蔡雅惠也在照顧她的期間罹患甲狀腺癌，母女倆曾一同到馬來西亞、日本等地表演及分享經驗，一同送愛給其他癌友，也提醒大家要吃好、喝好、睡好，照顧好健康。由於嘉鳳幼時沒有投保相關醫療險，就醫負擔非常重，未來希望成為專業的保險人員，宣導投保觀念。

其他受獎者還有復興國中曾若瑀、南英商工黃詩媛、大成國中劉玥琳、崇明國中邱芮俞、仁德國中賴瑞謙、高雄茄萣國中邱妍榛，以及立志成為護理師的台南高商黃蕥君。