〈南部〉人行道有礙 出現「私造斜坡」

2017-11-21

民眾自己動手？ 屬破壞公物

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄河堤公園出現幾處「私造斜坡」！疑因民眾為方便輪椅、單車進出，自行敲壞人行道改造？市議員認為斜坡數不足，才迫使民眾動手；工務局則承諾全面檢視，適度增設斜坡與強化無障礙空間。

市議員童燕珍昨質詢指出，高雄河堤公園每天都有很多人休憩，包括許多坐輪椅的長輩，但她注意到人行道與路面落差，讓輪椅族與單車族很不方便，疑因此出現幾處可能是民眾自行敲壞、改造的不規則坡道。

童燕珍認為公園無障礙空間大多數還不錯，因此吸引民眾使用，可惜人行道斜坡數量不夠，才迫使民眾自己動手；但這些私造斜坡並不平整，進出還是有危險，尤其使用斜坡多為長輩或小孩，一旦發生意外，後果難料。

工務局︰將強化無障礙空間

她提醒民眾敲壞人行道是破壞公物行為，不該如此，同時建議工務局積極檢討，給民眾更貼心的休憩空間。

工務局長趙建喬表示，河堤公園從大順到天祥路全長約一．五公里，斜坡僅有十三處，他也覺得數量不夠，將全面檢視，適度增加斜坡數量。

對於民眾自行改造人行道，趙建喬強調類似行為屬破壞公物、並不認同，但他也說明可能導因於原設計數量不夠，允諾會儘速改善，並呼籲民眾別再破壞人行道。

養工處說明，依市區道路工程規劃及設計規範與高市人行道設置斜坡辦法，僅列有設置因素或斜坡道申請作業，並無規範多少距離該有多少斜坡﹔針對河堤情況，會儘速至現地會勘，檢視現況並彙整實際需求，規劃足夠、合宜的斜坡方便進出。