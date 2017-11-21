〈南部〉跟美國「尬機」 週日來看遙控飛機展

2017-11-21

超有看頭 上百架T28模型機同場飛行

〔記者蘇福男／岡山報導〕「二○一七國際遙控飛機嘉年華」廿六日將於岡山航空教育展示館熱鬧登場，國內六大遙控飛機社團和美國、捷克等國遙控飛機將競技「尬機」，並會有上百架T28木馬式教練機模型機同場飛行、撼動全場。

高市觀光工廠發展協會理事長陳秀卿表示，國際遙控飛機嘉年華將發表全球首度曝光的「V322花式3D定點定翼機」，可在空中飛行及空中定點，看頭十足，航教館內珍藏我空軍T28木馬式教練機，該機是五○年代由北美航空所開發的練習機，活動當天將有上百架T28模型機同場飛行，場面壯觀，精彩可期。

收藏家提供二戰至現代飛機、船艦模型

國內六大遙控飛機社團及來自捷克、荷蘭、香港、美國及中國的遙控飛機，也將在航教館外廣場競技「尬機」。

陳秀卿表示，高苑科大物理系楊勝斐老師也是航空迷，經常帶領學員一同研發、組裝、操作無人機，會中將發表憤怒鳥遙控機、哆啦Ａ夢無人機等可愛飛機飛行，另模型收藏家江敬業珍藏二次世界大戰至現代各式飛機、船艦模型，此次展覽將展出二百多架美、俄、日、德等國船艦和模型機。

廿六日（週日）活動從上午九時至下午五時，洽詢電話：07-6229100轉16、17。