〈南部〉東市「檳榔街」 佔道攤位拆了

2017-11-21

〔記者張存薇／台東報導〕台東市中央市場旁光明路因攤商佔用多年，道路束縮形成交通瓶頸，台東縣政府昨天強力拆除完畢，縣長黃健庭、市長張國洲前往視察，黃健庭表示，光明路、復興路空地將先作收費停車場、其上的老樹保留，光明路則恢復為十米道路，並評估開放雙向通行。

去年五月台東市光明路木造倉庫大火後，建設處、消防局即展開違建清除、打通消防通道規劃，選定市區十處優先拆除，其中位在復興路、信義路間的光明路長期遭攤商占用，興國里長黃啟川說，復興路到信義路的光明路旁早年是市公所宿舍，臨路側推估六、七十年前路邊攤慢慢聚集、蓋起鐵皮屋，除了販賣生活用品，最多的就是檳榔批發，近日因縣府開始拆遷，攤商陸續搬走，將在周邊租屋再做生意。

縣長黃健庭說，台東市光明路從信義路到復興路間被束縮，主要是因為道路用地長期遭攤商佔用，周邊居民也一再反映，只要走到這路段就必須單行，十分不便，因此委由市公所與住戶溝通後，有十八戶遷走，拆除違建後，可從六米恢復為原本十米路寬，將評估設為雙向道。

至於市公所舊有宿舍早已荒廢並拆除完畢，面積約一千零四十五平方公尺，原本建設處規劃設廿八格汽車、六十六格機車停車位，黃健庭現場會勘後，指示上方約十多棵芒果、茄冬樹保留，停車位預計年底前可劃設完成。