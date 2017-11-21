〈南部〉新營綠川漂垃圾 民眾籲重罰

2017-11-21

〔記者王涵平／新營報導〕新營綠川已成在地亮點，每晚散步運動民眾川流不息，但近來不少人看到綠川漂流垃圾，以及陣陣異味，不禁掩鼻大嘆，希望大家能多點公德心，共同維護好不容易推動的綠川景觀休憩環境。

傳陣陣異味 民眾掩鼻

貫穿新營的嘉南大圳支線，市府等相關單位積極推動綠川步道營造，從大同路可沿綠川走到太子路，長約四公里，烏山頭水庫放水期間，潺潺流水聲，垂柳搖曳，有人垂釣，有人漫步、慢跑 ，好不愜意。

然而目前在水庫停灌期，綠川水位降低，民眾任意丟入綠川的飲料瓶罐、果皮廚餘、垃圾袋、保麗龍等各種垃圾，在民生路到民權路之間、文化中心旁的綠川段，隨處可見漂浮水面，影響市容以及民眾休憩品質。

水利會將前往現勘儘速清除

嘉南農田水利會雖結合環保局，定期進行水面垃圾撈取清除，但清不勝清，接獲反映後，將前往現勘儘速清除，有民眾希望新營區公所、文化局、環保局等單位應落實責任區段管理維護，比照道路廢棄物清理，不定期清除垃圾，也廣為宣導、研擬加強取締措施，還給市民舒適的休憩空間。

也有民眾指出，現在公德心不管用了，重罰才能治本，立法亂丟垃圾罰一萬、舉發者拿一半，這樣才是多贏局面，國家和舉發者都有錢拿，市容也能改善。

也有民眾無奈地說，日本水溝有鯉魚、小天鵝，台灣就只有一堆寶特瓶垃圾，垃圾自己帶回家很難嗎？附近夜市等處都有垃圾桶，卻還是隨意亂丟垃圾，實在很沒公德心。