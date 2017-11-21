〈南部〉社區公共托育家園 將陸續設15處

2017-11-21

〔記者蔡文居／台南報導〕為因應社區托育需求，台南市社會局規劃在廿個未設私立托嬰中心的行政區開辦「社區公共托育家園」，預計一○七年至一○九年將陸續設置十五處，提供家長就近社區照顧。

優先規劃在原縣區開辦

社會局長劉淑惠表示，台南縣市合併升格後，南市的托育類型，零至二歲嬰幼兒家長選擇由親屬或自行照顧的比率高達八十八．六％，考量南市幅員廣大，設置大型公共托嬰中心無法普遍照顧到多數家長的托育需求，因此優先規劃在原縣區開辦「社區公共托育家園」，之後市區人口密集的地區也會評估是否開辦。

四托育人員 照顧十二位幼兒

劉淑惠表示，「社區公共托育家園」以小型社區化的類家庭照顧模式，利用閒置空間開辦，每個家園以四名托育人員照顧十二位零至二歲幼兒的方式，提供社區托育需求。此創新托育服務模式，獲得中央認同納入行政院前瞻基礎建設計畫。

目前社會局規畫中的收費機制，分為一般戶及中低及低收入戶，一般戶每月預計收取一萬二千到一萬四千元，同時還可以再領取托育費用三千元補助；中低及低收入戶的收費是每月一萬元，中低收入可申請補助四千元，低收入補助五千元。

另外，為提供自行照顧幼兒的家長在社區中有專屬活動空間、育兒諮詢與教具、玩具等免費育兒資源，南市已設置五處「公私協力托育資源中心」，預計至一○九年，全市可設置八處中心，以符合家長多元育兒的需求。