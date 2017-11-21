〈南部〉繩綁珊瑚還餵魚 潛水教練挨罰

2017-11-21

帶新手潛水 最壞示範

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高雄一家潛水店帶學員到墾丁地區潛水，卻將輔助繩索綁在大型雀屏珊瑚上，還拿東西餵食珊瑚礁魚群，被附近潛水客拍下爆料，墾管處據報後找上業者，依違反國家公園法裁罰，業者則坦承錯誤，強調是教練疏忽願受罰，絕不會再犯。

一名潛水愛好者投訴，十八日到墾丁後壁湖俗稱「餵魚區」的海域潛水，赫然發現大批潛水新手，在教練的帶領下「餵食」珊瑚礁魚，離譜的是，還用繩索綑綁雀屏珊瑚供潛客拉扯，簡直做了潛水界最壞示範。

潛水業者表示，為增加學員在海中適應力，才用繩子綑綁在珊瑚礁上，他為一時的疏忽感到抱歉，至於餵魚問題，長期都有其他潛水團體這樣做，如墾管處有禁止餵魚規定，未來會配合，對於錯誤願意受罰。

兩項各罰3千元

墾管處保育課表示，循影片中的潛水店名稱找上業者，針對繩索綁珊瑚及餵魚行為，業者坦承疏忽有錯，願意受罰，將依違反國家公園法第十三條第八款「墾丁國家公園區內之禁止事項」開罰，破壞珊瑚及餵食魚類將各裁罰三千元。

針對餵魚問題，墾管處重申，餵食會影響野生動物自然覓食習性、衍生攻擊或人畜共通疾病等情況，國家公園「禁止餵食野生動物及放生、棄養動物行為」 ，無論是陸地上的生物或海洋魚類都在禁止範圍。