〈台北都會〉欣葉、紹香涮涮鍋 豆腐驗出防腐劑

2017-11-21

產品下架 上游廠商開罰三萬

〔記者周彥妤、何玉華、葉冠妤／台北報導〕天氣寒冷，民眾喜歡吃火鍋暖身，台北市衛生局昨公告火鍋料產品抽驗結果，有兩件檢驗不符規定，包含欣葉呷哺涮涮鍋及紹香涮涮鍋，其豆腐製品檢出不得添加的防腐劑苯甲酸，已令下架違規產品，經查產品均來自新北市廠商，已移請新北市衛生局依權責辦理。

對此，欣葉、紹香涮涮鍋均表示已經下架，也另找到合格廠商替代；紹香更強調，衛生局應追查源頭，若只是追查下游，相當惡劣。新北市衛生局表示，兩家供應商違法裁處三萬元。記者前往三重區的三光興豆腐店查看，發現現場是公寓的六樓，按電鈴無回應，也查無電話，無法取得聯繫。

衛生局食品藥物管理科參議兼代科長王明理表示，針對專案抽驗四十八件市售火鍋料，檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、過氧化氫、著色劑、硼砂、二氧化硫等，發現有兩件不符規定，包含中山區欣葉呷哺涮涮鍋及松山區紹香涮涮鍋店，其豆腐違規使用防腐劑苯甲酸，分別檢出0.22g/kg及0.11g/kg。

王明理指出，違規添加的防腐劑「苯甲酸」，俗稱安息香酸，為一般常見防腐劑，如過量食用可能會造成腹部疼痛、噁心、嘔吐現象，若長期過量食用，恐損害肝、腎及食慾變差影響健康。

王明理表示，不符規定的產品，違法可處製造業者或責任廠商三萬至三百萬元罰鍰；已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為新北市三光興豆腐店及翔順蔬果行，均已移請新北市衛生局辦理。