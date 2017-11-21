〈台北都會〉「停獎」違規 仍有廿五件未改善

2017-11-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府獎勵民間增設公用停車空間，從一九八八年起核准建案有獎勵停車空間，但卻頻傳出有部分大樓申請停車獎勵卻未規劃停車空間，或是規劃停車空間未開放給公眾使用。建管處表示，核發使用執照三個月後建管處會到場稽查，確定建物無擅自變更，若接到民眾檢舉也會到場察看，若發現有違規情形將要求改善，若不改可處五千元以上、卅萬元以下的怠金，未改善前可連續開罰。

建管處統計，從一九八八年北市府為鼓勵建築物增設公用停車空間，訂定「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」後，北市共有一二八○件領有使用執照的停獎案件，其中四九一件違規，直到去年十二月仍有四十一件未改善，北市府發文要求限期改善後，截至今年九月，仍有廿五件未改善。

建管處發言人洪德豪表示，若有申請停獎但無設立停車格，依照「建築法」，每月可處六萬元以上卅萬元以下罰鍰；另外，若是部分建物當初申請提供公眾使用，卻只限定所有權人用。他說，依法這些停車場須申請停車場登記證，若起造人或管委會擅自註銷，停管處就會通報建管處，建管處就會要求改善，否則將依「行政執行法」處以怠金。

至於「供公眾使用」的定義，洪德豪補充，營建署在八十四年時曾函釋，供公眾使用應包括所有權人使用，但在一○○年再發函廢止八十四年函釋，同年再發函說明是「對外開放」。