〈台北都會〉推商辦私宅車位共享 交局促減稅

2017-11-21

建議中央修法 讓地方設自治條例

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北市為解決停車空間不足問題，去年由市長柯文哲指示停車共享計畫，而公家機關、學校目前已提供二萬六五一八席停車位，但商辦、私人住宅因為房屋、地價稅須繳納非自用稅率，難以突破。為此，交通局向交通部發函，建議修訂停車場法，讓地方政府得以設立自治條例，針對提出停車位共享者享有租稅優惠，預期至少能繼續維持自用稅率。

停管處解釋，因母法「停車場法」並未授權地方可以制定自治條例，因此須母法修正後，北市才能進一步施作自治條例；交通部日前已回覆北市，希望北市能夠提供更多參考資料。

停管處︰至少續用自用稅率以鼓勵

停管處說明，停車場若有對外營業都須申請營業登記證，但也因此不能適用自用房屋稅及地價稅，如住宅房屋稅可能從一．二％漲至二％、商辦的地價稅可能從千分之十漲至千分之五十五。停管處認為，若要達鼓勵效果，至少應繼續適用自用稅率。至於須釋出多少席停車位才能享有租稅減免，停管處坦言目前尚未討論到細節，還是會等到中央點頭才會細談。

北市推出共享停車計畫目前以公家機關、學校為主。停車管理處預估，截至今年底釋出停車空間的機關、學校將達二○四處，合計共二萬六五一八格停車位。

停管處企劃科長黃詩涵指出，機關學校開放的停車空間清查過後，主要以提供周邊住戶夜間停放使用，開放時間由各單位自行規劃，能開放的在今年底就會全數開放。