〈台北都會〉5大危險路口 機車未待轉肇事多

2017-11-21

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣機車路權協會在網路發起「待轉大富翁」行動，爭論機車強制兩段式左轉議題，而未依規定轉彎及機車未兩段式左轉，不僅是台北市交通警察大隊舉發違規前三名的固定班底，台北市更有幾處危險路口，時常因機車未待轉而肇事，例如台北車站附近的塔城街與鄭州路口、總統府前方的中山南路與信義路口，就常因機車直接左轉而出現險象環生的場面，調閱交大統計數據也發現，這些地點的肇事件數確實偏高。

三年五十九件車禍

根據交大統計，二○一四至二○一六年，因機車沒兩段左轉，而發生交通事故的件數，光前五大危險路口就合計達五十九件，包括：基隆路與羅斯福路口、中山南路與信義路口、延平北路與鄭州路口、塔城街與鄭州路口、中正路與延平北路口。

全市九月取締四千五百多件

儘管機車是否該強制待轉仍有爭議，但交通大隊數據指出，全市光是今年九月，警察舉發的轉彎未依規定違規件數達五○○六件、未兩段式左轉也有四五六四件，連同逆向行駛在內，是多年來警方每月舉發交通違規的前三名，顯示警方對機車需兩段式左轉的執法態度明確。

依實際道路經驗來看，塔城街與鄭州路口，雖道路都只有兩車道，但因靠近台北車站與新北交界帶，車流量相當龐大，因此劃有機車待轉格，卻也因路幅不寬、汽機車速度快，一旦有機車直接左轉，就容易發生擦撞事故；而中山南路與信義路口，因位處景福門圓環，與凱道、仁愛路錯綜，且圓環實施有汽、機車分道，從凱道方向東行的機車，若不在中山南路的機車格兩段式左轉，儘管該區車速不快，也容易與要開往信義路或仁愛路的車流相撞。

交大行政組長胡谷展說，台北有許多四線道以上的道路，機車要直接左轉，等同要橫跨八個車道，沒有兩段式待轉是危險的，就算是只有兩車道的道路，也會因考量現況行車安全，實施兩段式左轉。

交通管制工程處科長葉志宏則表示，若路口一再發生事故，交通改善工法上主要透過增設警告牌、調整秒數來解決，但若多掛牌還是容易發生事故，代表該處駕駛習慣性違規，只能請警方加強執法，再就單點討論該如何改善。