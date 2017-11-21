〈台北都會〉新北首座共融遊戲場 無處停車

2017-11-21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市第一座「輪椅也可以推上去玩」的遊戲場，落腳泰山區貴子兒童公園內，是一座讓所有兒童及各年齡層都能放心玩樂的「共融式遊戲場」，不過，也因為它的特殊性，吸引許多家長帶著孩子來遊戲，卻發現周邊沒有停車場，敗興而歸，市議員賴秋媚說，公園腹地有限，停車空間的確是一大問題。

綠美化環境景觀處處長謝宏偉說，貴子兒童公園位於泰山區明志路三段七十四巷內，是新北市第一座共融式遊戲場，以多元、挑戰、探索及安全為目標，場內包含了旋轉盤、轉轉杯、多人乘坐汽車搖搖樂、攀爬網及溜滑梯；公園裡的溜滑梯遊具，在入口處即設置無障礙坡道，讓身障兒童可乘坐輪椅至滑梯上方。

不過，由於公園位在巷弄內，周邊停車空間有限，賴秋媚說，當地原是報廢的游泳池，規劃改建為公園時，設計成共融式遊戲場很不錯，也因此吸引鄰近社區的家長帶著孩子前來，到場才發現沒有汽車停車位，連機車位都相當有限，讓人掃興。

交局︰協助評估可否增設停車格

交通局簡任技正金肇安指出，公園共構停車場要考慮腹地、鄰近道路、興建成本及供需，並不是一件容易的事；公園設遊具可以考慮是否有空間內設停車格，交通局也會協助評估周邊道路條件，是否可以增加停車格。