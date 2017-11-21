〈台北都會〉淡水金色水岸街頭表演 居民抗議吵

2017-11-21

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡水金色水岸街頭表演噪音擾鄰，附近住戶氣得跳腳，揚言拉白布條抗議！新北市高灘地工程管理處表示，近期將邀相關單位會勘、實測，若聲音超標，影響住家安寧，就取消該展演點。

音樂展演點 噪音擾鄰

淡水金色水岸自民國九十八年設置街頭藝人展演處，高管處指出，金色水岸原有十八處展演地點，其中三處為音樂演出類，今年十月再新增兩處音樂演出類試辦點，其中一處鄰近社區民宅，引起居民強烈抗議，認為噪音擾民。

淡水草東里長黃逢晚表示，有些街頭藝人每逢假日都演唱到晚上十一點，但淡水河岸夜晚寧靜，「隨便放個音樂，每一家都聽得到！」影響多達百戶。黃逢晚說，兩、三年前，淡水舊公所後方海埔新生地的展演處，經居民陳情後，好不容易才取消，沒想到最近死灰復燃，鄰近的大廈住戶揚言要拉白布條抗議。

高管處副處長林宏政解釋，日前因街頭藝人陳情，才又新增捷運站後方、金色水岸舊公所後方試辦點，其中淡水舊公所後方突起海埔新生地過去曾經是展演點，一○三年在民眾陳情後撤銷，不過這次特別要求街頭藝人的音響需面向河岸，減低音量，避免擾鄰。

高管處︰近期會勘

新北市文化局則說明，為維護周邊居民安寧，十六日已發函要求在金色水岸展演的音樂類街頭藝人，在戶外公共空間從事展演時，應遵守相關規定。

林宏政表示，近期就會邀集環保局、文化局到陳情點會勘。