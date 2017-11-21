〈台北都會〉行善逾30載 劉玉章︰變生活習慣

2017-11-21

記者何玉華／專訪

從十八歲省下一段公車票錢行善開始，入職場後固定提撥薪水兩成，年逾五十歲的劉玉章低調行善卅餘年，他說，一開始是為了解決自己的問題，到最後變成生活的一部分，當行善變成習慣，就變得很容易了。

父空難過世 18歲起自助助人

劉玉章十八歲那年，父親空難過世，家中破產，生活陷入困頓，他心想：「要怎麼樣才能讓自己不難過？」他想到兩件事，「助人、學習」，若能在最困難的時候還能幫助他人，那他一定可以克服困境渡過難關；因此奮發向上，考入銀行工作。

劉玉章說，年輕時家住板橋，就讀台北工專，搭公車以華江橋分兩段票，他每天從板橋走過華江橋去坐公車，省下一段票錢，日積月累成為助人的善款；在銀行工作後，固定提撥約兩成的薪水捐出去，低調行善到連家人都不知道，直到他助學原鄉的孩子考上第一志願才曝光，他說，生活不求富足，「覺得可以過，平順就好」。

辭職當專職志工 幾散盡積蓄

有一年失戀，劉玉章說他很難過，想做一件會讓自己開心的事，便接觸了家扶、擔任義務的張老師，一開始是為了自我療傷，最後變成生活的一部分，成為習慣；他甚至辭去工作成為專職志工，幫助偏鄉弱勢，幾乎散盡積蓄。

考公職重回職場 續送愛助學

為了能持續行善助人，劉玉章在一○四年考上公職重回職場，持續這份助人志業；累計多年來，至少捐助廿三個團體善款，提供八名瀕臨失學的學生學費、助學金，也分別在七個社福團體擔任志工。他說，助人是他一生中最幸福的事，從幫助一個人、一個家庭、一個社區，甚至到一個城市，這就是他努力的目標。