〈台北都會〉拆違建一再拖 民眾告市長圖利

2017-11-21

投訴出租不當得利 獲回與拆除無涉

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲曾說「違建是國恥」，但有梁姓民眾不滿指柯文哲看似雷厲風行，實則在對違建放水，他四度向市長信箱投訴南港區某違建，還指該違建出租是不當得利，想不到市長信箱回覆指「違建出租是私權範疇，與建管處拆除業務無涉」，但違建卻遲遲未見拆除；柯文哲上週也首度因此被梁姓民眾於台北地檢署提告「刑法」第一三一條圖利罪。

同一議員多次協調未送紀錄拖延

梁姓民眾向本報投訴，指今年五月即檢舉南港區某處頂樓加蓋違建，但遲無下文。他根據建管處回覆公文進一步發現，早在十多年前郝市府時該違建已被檢舉，但有市議員為此協調，該議員也未提交協調紀錄導致無法結案，拖延三個月後，違建就莫名存續下去；而柯文哲時代，同一位議員仍為此協調，依然沒提交協調紀錄，導致建管處日前未回覆、未拆違建。

梁姓民眾說，雖然今年六月柯市府再函請違建人限期今年六月自拆，否則逾期強拆，但七月該議員再度開協調會，並如法炮製拖延兩個月未送議會結論，於是建管處又回文指待協調結論送達後依規定續處，該案由拆除大隊列管持續疏導違建人改善。他鍥而不捨追問，建管處近日才回函，指該違建將於明年一月執行拆除。

但梁姓民眾說，違建出租使用屬於不當得利，該違建十年不法利益超過一百萬元，期間他向市長信箱反映，未料，建管處透過市長信箱回覆，指違建租屋因屬私權租賃範籌，與建管處拆除業務無涉，令他不滿，已於上週告北市府代表人柯文哲；根據「刑法」第一三一條，公務員明知違法，仍直接或間接圖利他人不法利益。

市府︰會再清查案件處理現況

對此，建管處表示，待今上班時間查證個案狀況，才能進一步回應。北市府發言人劉奕霆表示，尊重民眾意見，市府會再清查案件處理現況，交由權責單位向民眾說明查處；柯文哲上任以來積極查處違建，近期市府也在研擬是否公布議員協調違建之案件，對違建處理之態度非常堅定。