〈台北都會〉柯︰私幼補助藏基金 挨批規避監督

2017-11-21

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲十六日於市政總質詢，允諾北市私幼三、四歲專班，每學期補助提高至一萬三千五百元，可於明年九月實施，預算初估五．五億元。十八日柯公開批評，各縣市發敬老金是買票討好選民，昨天柯受訪被問到，外界質疑私幼政策也是買票，且預算也不足，柯回應，預算有準備，還在範圍內，也不會追加預算，而是「藏在教育基金」。對此，台北市議會教育委員會第一召集人、國民黨議員吳世正痛批，重大政策應據實編列預算，不該規避監督，選前急就章，難脫政策買票之嫌。

藍議員︰臨時口頭加碼有買票嫌疑

吳世正表示，教委會不反對多給補助，但不可用這種荒腔走板的方式，民主制度不是讓有權力的人恣意妄為；若是重大政策早就該編預算，而且要據實編足，預算已經送到議會來，口頭上又先要加碼，「沒編怎麼可以喊說要怎樣就怎樣」，作為非常不當，完全不尊重議會，更有意逃避監督，到了選舉年亂了方寸急就章，顯然就是有所考量，實在難以擺脫政策買票嫌疑。

綠議員︰不合一般預算編列 將嚴審

民進黨議員李建昌也表示，柯要補助私幼，應當是編列在教育局的預算內，而非教育基金，兩者完全不同，這個說法不合一般預算編列的規矩，「明天要好好來查一查」。

國民黨議員陳孋輝表示，教育基金使用確實較活用、寬鬆，補辦預算也沒有問題，但還是要按照規矩行事，目前沒看到市府有特地為補助私幼編列費用，在審議預算期間，柯竟然說出此話，彰顯自身毫無法治概念，而且「非常不尊重議會」。

民進黨議員王世堅表示，教育基金是由每個學校的收支所構成，不是市長說用就用，三年前，柯稱要廣設公幼，後來一事無成，中間還一度改口「怕私幼會招收不到學生」，日前遇上議員質詢，只好硬開支票，答應補助私幼。王世堅更批評，柯批評其他縣市發敬老金是在買票，但柯發的敬老卡要花十二億元，比敬老金的七億元還多。

教育局︰將多元管道籌措財源

教育局學前教育科長吳文誌則說，目前市長尚未完全拍板定案，會朝外界期盼的方向努力，市長當時在議場說yes，指的是一定要排富、限制為北市戶籍及設定退場機制，教育局一○七年度上半年原先編列一．九八億元，倘若真要補助私幼三、四歲專班，每學期補助提高至一萬三千五百元，全年度大概要五．五億元，外加補助條件限制嚴格，其實預算不一定會不夠，若不夠會採追加預算、教育基金支應，甚至是動用二備金等多元管道籌措財源。