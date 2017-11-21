〈台北都會〉新莊最美思源陸橋 12月重新開放

2017-11-21

〔記者葉冠妤／新北報導〕新莊最美陸橋強勢回歸！橫跨新莊思源路的思源陸橋，曾被地方譽為「最美陸橋」，陸橋北側為配合捷運環狀線施工，在民國一○二年拆除，近期重建完工，預計十二月重新開放。

北側重建完工 進行最後改善

思源陸橋興建於民國八十年，民國九十八年曾進行整修，打造新穎亮麗外觀，當地頭前里長葉建宏與和平里長蔡河彬都提到，思源陸橋夜晚打燈後，散發白色光暈，耀眼奪目，葉建宏說，以前每逢耶誕節，還會裝置燈飾，營造節慶氣氛。

除營造地方美景，思源陸橋也是附近頭前國中學生的通學要道，頭前國中表示，因思源路路幅寬，不少大型貨車、公車進出，車流量極大，學生上下學行走陸橋居多。

一○二年為配合捷運環狀線施工，北市捷運局北區工程處拆除思源陸橋北側，跨越中原路的南側陸橋則保留，近期北側新橋已重新建造完工，比原址往新北大道端前移約五十公尺。

市議員蔣根煌、何淑峰服務處日前會勘思源陸橋，頭前國中強烈表達使用陸橋的需求，蔣根煌服務處主任李志宏要求北工處加裝樓梯防滑條、欄杆銳角防護等，並儘快開放讓學生、民眾通行。

除改善尖銳處、樓梯防護，何淑峰也要求北工處評估加蓋樓梯雨遮的可行性，至於南側舊陸橋端，也要重新油漆及修復鏽蝕，讓思源陸橋展現全新風貌；何淑峰強調，思源陸橋開放通行前，驗收程序應完備，不可罔顧通行安全。

台北市捷運局北工處主任古鴻坤表示，思源陸橋正進行最後改善作業，預計十二月就可以啟用。