〈北部〉宜蘭福園納骨塔增建 預計明年施工

2017-11-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣員山福園，納骨塔位使用率高達九十九．九％，宜蘭縣議會昨進行縣府民政處單位質詢時，議員們要求民政處加快速度增建，不要讓民眾火葬後，無法進塔安奉。民政處指出，福園三期納骨廊預計明年施工、一○九年完工，可增加兩萬個塔位，這期間若真不足，會設置臨時納骨塔位。

福園納骨塔位共有一○三八八個，目前僅剩下四百二十六個；議員張建榮質詢表示，福園規劃完善，景色優美，火葬後，喪家多會選擇在福園納骨安奉，但是目前納骨塔位不夠，福園要擴建，用地已經變更完成卻遲遲未動工，規劃好新增兩萬個塔位要趕快進行，工程講了很多年未見進展，民政處要加快速度。

「九成都是採取火葬，納骨塔供不應求。」議員陳福山也說，民眾習慣以火葬為主，員山福園新建的納骨塔拖這麼久，勢必影響民眾權益，雖然縣府興建了櫻花陵園，但路途遙遠，目前接受度不高，員山福園新納骨塔必須趕快完成。

縣府已規畫第三期納骨廊 109年完工

縣府民政處長邵治綺指出，民眾殯葬習俗儀式，已習慣在公立殯儀館進行，火化後多會進到納骨塔，目前福園納骨塔只剩下四百多個位置，縣府已經在規畫福園第三期納骨廊興建，完成後可增加兩萬個塔位，預計明年施工、一○九年完工，這期間會以臨時納骨位讓民眾放置，完工後會再放進塔內。

「將斥資一億元打造，預計委託常式建築設計。」民政處表示，常式建築師事務所於九十六年成立於宜蘭，今年剛在香港建築師學會兩岸四地建築設計大獎，獲得專業類組「運輸及基礎建設項目」銀獎的榮耀，設計品質與概念會有一定水準。