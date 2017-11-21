〈北部〉花蓮溪口溼地 議員爭發展水上活動

2017-11-21

議員指鳥沒幾隻 不滿成保育區

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一○二年「溼地保育法」通過且於兩年後實施，花蓮溪出海口被內政部公告為國家級「重要溼地」，花蓮縣議員鄭乾龍昨質詢認為「溼地鳥又沒幾隻」，認為保育區編定影響地方發展，要「適度開發」發展水上遊憩活動，縣長傅崐萁也表達贊同。對此縣府觀光處則表示，只要不違反溼地保育法，原則上仍可低密度適度規劃為生態觀光景點。

野鳥學會反對 認為該地不適合

花蓮縣野鳥學會理事長杜懿宗則表示，花蓮溪口溼地範圍並不適合水上活動，無動力風帆僅東北季風季節才有足夠風力，水上摩托車也因溪口沙洲淤積容易擱淺而有危險性，溪口解說教育區也建議設在溪口南岸的七七高地廢棄營區。

內政部一○四年公告「國家重要溼地」名冊，花蓮溪口名列其中之一，中央由內政部主管、地方由縣市政府自訂重要溼地的保育利用計畫，開發受限制。花蓮縣議會昨進行第十八屆第六次定期大會總質詢，議員鄭乾龍針對花蓮溪口列為重要溼地很不以為然。

他說，花蓮溪口溼地「小鳥都沒有幾隻」，但中央一編定作為保護區限制開發，就會影響地方發展，他認為花蓮溪口坐落於「洄瀾灣」弧線，應可「適度開發」做水上活動休憩區，因為花蓮欠缺水上活動景點，唯一合法的磯崎海水浴場又太遠了，能在市區附近玩風帆、水上摩托車，晚上逛東大門夜市，增添花蓮景點豐富度，建議與一○九年的花蓮大橋改建「景觀大橋」工程、以及河川局重劃河川治理線，共同配合整體規劃，才能讓花蓮「沒有中客、還能吸引國旅遊客」。

觀光處認為做遊憩區可行性高

答詢的縣府觀光處長彭偉族說，花蓮溪口溼地要做觀光遊憩區可行性高，只要不違反溼地法及施行細則，可發展多樣化的生態觀光包括賞鳥等，縣府將與吉安鄉公所合作研議爭取競爭型計畫，向交通部觀光局申請設置遊憩區。

縣長傅崐萁也大表贊成，花蓮溪口自然生態豐富，國外遊客也愛衝浪，加上民間投資在洄瀾灣打造海濱公園，甚至可規劃碼頭提供帆船、泛舟等活動，也能觀賞日出，希望成為花蓮新景點。

縣府建設處則表示，目前花蓮溪口重要溼地保育利用計畫草案送內政部城鄉發展署審查，並由花蓮縣野鳥學會承辦背景資料蒐集。依溼地保育法，花蓮溪口溼地以低度開發模式進行，規劃核心保育區之外，也有環境教育區、管理服務區等，可發展生態觀光。