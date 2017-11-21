〈北部〉竹市總預算逐項審查 保留1.74億元

2017-11-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會昨天下午審議市府所提一○七年度總預算歲出部分，卅三席議員全部出席，今年有別以往的黨團協商審查方式，採逐項審查各局處預算，因部分議員對項目有意見，保留項目達四十多項，保留金額約一點七四億元，審查速度緩慢，雖經議長謝文進裁示只提保留有意見的項目，依然審不到一半項目，將留待今天續審。

經兩個小時的預算審查，最後保留四十多個項目，包括行政處資訊服務、資訊軟硬體、大眾傳播及市政宣導、智慧城市等項目共兩千七百多萬元，另產發處有關漁港管理維護項目，包括新竹漁港及周邊設施改善工程九千三百多萬元及舊港清淤工程、海山漁港清淤等項目共一億零九百一十萬元也保留，總共保留金額為一點七四億元。

昨天市議會進行市府歲出預算的審查，僅審到行政、民政、產發、人事、財政、產發、主計、地政、教育及都發、工務等處，但包括府外局及各區公所等預算都未審查，審查速度緩慢。

有部分議員私下表示，議員為市民看緊荷包是職責所在，但應事先做功課，針對市府可能浮編、虛列或隱藏的項目要事先看預算書做了解，而不是到議場才翻預算書要求市府一級主管說明，這樣不僅失去議會審查預算的功能，也突顯少數議員拖垮議會議事進行的順暢度。

市府主計處長蘇文樹表示，針對議會有意見提保留的項目，會由各處再向市議會詳加說明，爭取議會的認同。