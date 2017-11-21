〈北部〉苗縣二期稻欠收農叫苦 農業處允協助

2017-11-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員劉寶鈴昨天總質詢秀出「空包彈」稻穗，質疑今年第二期稻作結穗時，一連吹了三週的東北季風，導致收成不佳，繳交至民間糧商又被剝削，經反映才恢復之前的收購行情。苗栗縣政府農業處回應，會全力協助農民。

劉寶鈴指出，苑裡鎮稻田有一千六百公頃，是苗栗的穀倉，今年的第二期稻作，在十月初時連續吹三週的東北季風，最近收割期，發現收成不佳，農民叫苦連天。

劉寶鈴說，農民前往民間糧商繳糧，一百台斤加濕度及容重量，才收六十四或六十七台斤的價格，後來請農糧署居中協調才恢復到每百台斤七十一或七十九台斤的價格。

公糧收購與直接給付 農盼二選一

劉寶鈴表示，一甲地稻田工資加肥料成本九萬多元，農民反映明年稻作將採直接給付，繳交民間糧商補助第一期一萬三千五百元，第二期一萬元，市價低就繳公糧，市價高就繳米商，小農希望能持續公糧收購與稻作直接給付二選一，才能真正保障農民權益。

農業處長陳錦俊指出，直接給付是指青年農民等所種出的優質米、月光米及石虎米等，農民所面臨的困境，苗縣府會全力協助及輔導。

劉寶鈴另質疑營養午餐改為收費四十元後，公辦公營吃得好，公辦民營的還是吃不好，要求教育處好好督促廠商，為學生健康把關；苗縣府教育處長徐永鴻指出，目前每餐的菜色都有上網供查詢，議員的督促，教育處會全力做好。

縣議員鍾東錦則關心目前農舍申請核准的戶數？對此，陳錦俊指出，苗栗縣農舍審查小組於一○四年十月成立，含審查小組成立前共審查通過二百八十件，去年及今年迄今都十九件，審查原則秉持農地農用原則，但針對世襲農地的農民則會給予全力輔導。