〈北部〉楊麗環 宣布角逐國民黨桃園市長初選

2017-11-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕繼日前在臉書發文表態後，楊麗環昨天選在桃園市最大眷村改建社區龜山區陸光新城，正式宣布參加市長黨內提名初選，開出挑戰鄭文燦的第一槍；到場支持的國民黨桃園市黨部副主委于北辰表示，樂見優秀人才表態爭取，目前有意願或適合的人選，「五根手指數不完」。

國民黨誰來挑戰現任市長鄭文燦？除了已宣布參加黨內初選的楊麗環，曾表態有意願的或是被點明的人選，還包括前縣長、不分區立委吳志揚與區域立委陳學聖，而曾創下六連霸的前立委陳根德也被點名；國民黨桃園市黨部主委楊敏盛表示，參選市長的人選期盼在農曆年前能出爐。

楊麗環發表參選宣言時眼泛淚光地表示，桃園這幾年停滯了，被世界拋在後頭，她將以「打造台灣第一商業城」為政見，讓桃園在她手上翻轉過來，且不再讓桃園成為政客的淘金之所。

對於傳聞國民黨有一份角逐縣市長人選的「夢幻名單」，且有其他人有意角逐，楊麗環表示，優秀的黨員都有權利參加初選，其他人要如何做、要做什麼樣的選擇，那是他們的事，她就是做好自己提出的參選政見。

于北辰、桃園市退伍軍人協會理事長崔萬靈與及多位黨籍里長、支持者昨均到場表達支持；于北辰表示，市黨部已廣邀有意參選者及相關黨內人士，將於廿三日召開參選公職人員審查方式會議，待各方意見收集完成後，會訂出最公平的初選機制，選出最優秀、最適合的人，代表國民黨參選下屆的桃園市長。

于北辰說，外界認為鄭文燦很難挑戰、沒有缺點，但他認為，鄭文燦最大的缺點就是沒有優點，桃園市升格後預算大幅增加，卻沒用在對的地方，而是被用在「作關係」，為此，市議會黨團已連續十天發出甲級動員，要將不應該編的預算全數刪除。

對於競爭對手逐漸浮出檯面，鄭文燦昨天表示，桃園正在進步中，需要的是做事、建設，口水跟抹黑可以少一點，不過，這也是選舉的常態，對他而言，就是平常心看待。