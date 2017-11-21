〈北部〉家長「被動員」關心教局預算 議員：不舒服

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市議會昨天一讀審查教育局明年度預算，市議員萬美玲在會前提出質疑，指桃園市家長會長協會在永豐高中校長林裕豐的「強力要求」下，二度被動員到議會「維護」教育局預算；但前來議會的家長直說是誤會，議事因此延宕半小時。
市議會原排定上週五審查教育局預算，因其他局處的審查速度不如預期，延至昨日。萬美玲表示，她接獲家長反映，上週五才被叫到議會「護航」預算撲空，昨天又被動員一次，相當困擾，她詢問後發現，家長們是被林裕豐「強力要求」前來，質疑教育局在背後主導。
多名國民黨議員附和萬美玲的質疑，紛紛表示「不舒服」，劉茂群說，民眾確實有關心預算審查的權利，但「政治不應介入校園」；詹江村也質疑此舉是想左右議員審查預算，要求教育局長表態。
家長稱誤會 強調沒有被強迫
桃園市家長會長協會昨天有十多名家長前往議會，但都待在大廳觀看議事直播，對於議員們的質疑，家長們表示是誤會，強調自己沒有被強迫；永豐高中榮譽家長會長林秀貞說，是她主動邀集大家前來，不是校長動員的。
教育局長高安邦並未多作解釋，只說已勸說家長離去；在場的林裕豐始終低著頭沒有回應，事後也未接電話表達意見。
「不要怪校長，要怪就怪我！」民進黨議員呂林小鳳跳出來澄清說，因為永豐高中明年要推動「IoT物聯網教學計畫」，先前有家長關切預算是否會被刪除，因民進黨議員是少數，她無法給承諾，家長們因此自發前來議會關切，與林裕豐無關。
多名民進黨議員和副市長王明德都表示，旁聽是民眾權利，也不會影響預算的審查。
教育局表示，教育局明年度編列一億三千萬元，預計以三年為期在永豐高中建設「推廣教育中心」，推動IoT物聯網教學計畫，但這筆預算已納入前瞻基礎建設計畫，並不在昨天審查範圍，昨天的一切，可能都是誤會。
此外，因無黨團結聯盟昨天轉向支持民進黨團，原被國民黨團列為首要目標的文化局，僅被刪一筆二百萬元的「文化發展參與式預算」，但被擱置的預算一億四八九八萬元；桃園市文化基金會因預算內容寫得不夠詳盡，各黨團協商後，無異議通過擱置案。農業局則被擱置六一九○萬元，包含紅火蟻防治及「桃樂動物友善城市專案經費」預算。