〈北部〉羅東轉運站自建或B0T 縣府再研議

2017-11-21

代縣長要求新站體有完善接駁

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東轉運站去年規劃以BOT方式，引進民間資金興建營運，但因樓高十三層，被質疑破壞景觀、圖利財團招致反彈。宜蘭縣代理縣長陳金德，昨前往羅東轉運站會勘並聽取建設處簡報，要求新站體應涵蓋各式公共運輸接駁，未來是縣府自籌經費興建或BOT開發，會再進一步研議。

羅東轉運站為臨時站體，租約到一○八年十月，縣府選定距羅東火車站三百五十公尺，光榮路以東、傳藝路以南，一塊面積一﹒二公頃基地，計畫做為永久站體。

原採B0T 地方認為恐圖利財團

縣府原本擬採BOT方式經營，規劃站體樓高十三層，內部有商場、旅館、車站等服務設施，總投資金額約廿億，部分地方人士認為量體過大，恐破壞景觀，且商場、旅館等有圖利財團之嫌，一直有反對聲音，全案在規劃公司提出報告後，未有進一步消息。

陳金德昨到轉運站會勘，羅東轉運站每年有四百八十萬人次使用，必須做長遠思考，不應只是作為國道客運與地區客運接駁使用，應涵蓋各式公共運輸工具接駁，新站體要納入計程車排班動線、出租車業者、甚至城市腳踏車等，讓轉運站有完善接駁功能。

縣府估自建13億 向中央要補助

依縣府初步估計，若自籌經費興建轉運站，包含預定地取得及地上四層、地下兩層站體興建費用，初估經費約需十三億元，對宜蘭縣財政是不小負擔。縣府建設處長林國民說，若縣府要自建轉運站，會向中央爭取前瞻計畫「停車設施」項目，以及交通部公共運輸提升計畫等經費補助。

不過，林國民強調，BOT並不完全有害，民眾所提意見會納入參考，會再視宜蘭縣財政狀況與縣府各單位討論，提出最完善規劃。