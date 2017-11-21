〈北部〉花蓮憂蘇花改通車塞 工程處老神在在

2017-11-21

傅崐萁：是執政黨最大夢魘

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台九線蘇花公路山區路段改善計畫（宜蘭蘇澳至花蓮大清水），預計一○七年農曆春節通車，花蓮縣議員葉鯤璟昨質詢批評，國道五號到蘇澳還有雙向二車道，進到蘇花改只剩雙向單線道，縣長傅崐萁答詢時還「預言」蘇花改通車將成為「執政黨最大夢魘」，因塞車被民眾罵翻！

對此，交通部蘇花公路改善工程處處長邵厚潔說，在運輸觀點來看，國五雪山隧道是「閘門」的概念，雪隧單向的路寬七﹒五米，劃設雙車道，但禁止大貨車通行，理論上「閘門」放多少車通過，再往南車子也不會變多。

工程處：因舊蘇花保留通行

邵分析，車流往南接蘇花改的路寬是七﹒八米，「比雪隧還寬三十公分」，惟考量蘇花改是省道、無國道警察及消防等專責編制，加上大貨車可上蘇花改，且改善全長三十八公里就有十二公里是隧道，所以只劃單線道，路肩供警車、消防通行，至於機車的部份則因安全考量「暫時」不開放。

邵厚潔說，目前評估是蘇花改通車後不會塞車，還因為舊蘇花仍保留通行，等於路線有兩個選擇，容量會是現在的一倍；至於未來是否開放機車進入、或劃單向雙線道，則視情況有機會檢討。

花縣議員要求採雙向雙線

花蓮縣議會昨進行第十八屆第六次定期大會總質詢，縣議員葉鯤璟說，不久前與議會專案小組到秀林鄉和平村勘查，看到蘇花改工程路段僅有雙向單線道，他痛批，國五到宜蘭蘇澳還有雙向雙線，到了蘇花改卻變成雙向單線，這對東部很不公平，要求縣府跟中央反映，針對未來蘇花改造成的交通瓶頸怎麼突破？應建議蘇花改採用雙向雙線規劃。

傅崐萁答詢表示，蘇花一直是東部人的痛，明年蘇花改通車後，會有更多車子往花蓮開，但雙向單線道的規劃一定會衝擊交通；前一任宜蘭縣代理縣長吳澤成也一直強調，蘇花改通車將是「可怕大塞車的開始」，車子會回堵到羅東，甚至宜蘭市。

傅崐萁說，蘇花改東澳到南澳有五個路段，在蘇花改善計畫沒有做，他多次詢問政院有無二期延續計畫？但中央都在打迷糊仗，傅崐萁自嘲「縣長實在沒有那麼大」，他一再反映，中央仍相應不理、置若罔聞，他認為中央應正視東部交通的問題。