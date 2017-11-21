〈北部〉台一線替代道路重啟 路線敲定

2017-11-21

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕竹北、新豐地區民眾關切的台一線替代道路（新豐~新竹）重啟計畫，路線定案了！新竹縣政府表示，歷經先期規劃說明會廣納民意，確定將採拆遷建物最少的Ｃ路線，連同東、西側兩條支線一併提案，總建設經費約六十五點六六億元，準備向交通部爭取納入「新竹生活圈道路系統建設計畫」中。

縣府工務處表示，台一線連結新竹工業區、竹北市區及竹科，尖峰時段極為壅塞，縣府從一○四年起重新辦理台一線替代道路計畫（前省公路局在八十六年即研擬規劃）的先期規劃，規劃單位提出三個路線方案，起點都是明新科大附近台一線，終點台六十八線武陵高架橋，預期可有效移轉台一線的交通量約四十％。

全長4.43公里 將打造雙向6車道

歷經四次地方說明會，Ｃ路線獲得多數與會者的支持。路線起自明新科大附近，自台一線分出，高架跨越鳳山溪進入竹北市。過鳳山溪後，在聯興二街為避開建物轉向西南，於麻園一街再轉向東南，利用中正西路一○三○巷東側空地佈設道路，避免建物拆遷，往南跨越頭前溪後與武陵高架橋（台六十八線武陵路交流道）銜接。全長約四點四三公里，預計打造寬三十公尺的雙向六車道。

主線和兩支線包含工程、用地拆遷及補償費合計六十五點六六億元。東側支線銜接湖口鄉榮光路進新竹工業區；西側支線銜接新豐鄉德昌街及竹五線，兩支線起點與台一線形成Ｔ字路口。縣府希望能在二○一九年動工，工期四十八個月。