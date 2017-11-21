〈北部〉紓解南崁車流 國道一號49K橋下便道通車

2017-11-21

〔記者陳昀／桃園報導〕蘆竹區新南路一段連接桃園區中正路、又鄰近南崁交流道，匯集往返桃園、蘆竹車流，尖峰時段經常造成塞車，交通部國道新建工程局六年前斥資九千四百萬元闢建國道南下鄰接（橋下）道路，並打造一座跨越南崁溪的鋼桁架橋通往中正北路，昨天通車，將能分流、紓解南崁交流道的塞車現況，市長鄭文燦也宣布將跨越南崁溪的鋼桁架橋命名為「南榮橋」。

蘆竹新南路接桃園中正北路

國工局指出，為紓解國道一號南崁交流道附近的塞車情形，二○一一年時經前立委陳根德提案，興建「國道一號四十九．一二公里到四十九．六七公里南下鄰接道路」，可從蘆竹區新南路一段通往桃園區中正北路、蘆竹區蘆興南路，全長七百公尺，工程共斥資九千四百萬元，其中二千四百萬元用於設置跨越南崁溪、具雙向單線道的「南榮橋」。

鄭文燦表示，工程分二階段施工，第一階段為南福街二五五巷涵洞拓寬工程，可穿越國一高速公路，連結至經國重劃區，已於今年四月通車；第二階段工程為南崁溪跨越橋，因位於南榮里，因此命名為「南榮橋」，南榮橋可連接南福街二五五巷通往桃園區中正北路、蘆竹區蘆興南路，過程中雖遇地方意見分歧延宕，仍順利於二年前動工，昨終於通車。

這條便道與國道一號平行，市府養護工程處主任秘書張育維指出，過去蘆竹區北上國道、前往桃園的車輛，幾乎都得走新南路一段，全擠在南崁交流道；若行走中正北路，就必須繞行蘆竹區南竹路，這條便道的通車可望紓解南崁中正路與南崁交流道的塞車情形。