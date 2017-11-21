〈中部〉6景點裝置藝術 拍照上傳可抽獎

2017-11-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中花都藝術季好好看！除有表演藝術外，文化局在全市打造六處裝置藝術，部份據點已成熱門拍照點，不少人拍照瘋傳，文化局再推出抽獎活動，只要到六景點拍照上傳，就有機會抽中包括下午茶券等，盼讓更多人看見花都之美。

文化局十月起推出花都藝術季，除在全市規劃超過二百場動靜態活動外，更透過裝置藝術、公共藝術等方式，打造不一樣的城市景觀。其中，屯區藝文中心運用五顏六色的傘，在空中、牆面布置出花卉意象，包括以黃色傘創作「秋日葵園」裝置藝術，鮮亮色彩吸引不少網友貼美照瘋傳。

位於柳川水岸的「心中的夢田」，以八百片十二吋竹製繡框為媒材，編織心中的想像花園，遠望有如蝴蝶翅膀與花脈紋路，也吸引網友熱拍。

大墩文化中心另有「Fun頌花開」竹編藝術裝置，有巨型百合花和花圃花苞，放送歡樂訊息；南屯區彩虹村有幸福紙風車彩繪；清水眷村有療癒花園展；中市圖總館則以馬卡龍色的移動小沙發搭配花朵及籐椅，規劃文青閱讀角等，均吸引不少人拍照。

為讓更多民眾走訪裝置藝術，即日起到十二月十五日，民眾造訪上述六個景點並拍照上傳花都藝術季粉絲頁等，即可參加抽獎，獎品包括台中金典酒店下午茶券、手作牛皮零錢包、藝術束口背包、限量插畫四季閱讀文件夾等。